Tsjekkia vil holde grensene stengt i ett år

Zeman sa dette i et radiointervju søndag, men presidenten har først og fremst en seremoniell rolle i Tsjekkia og derfor ingen anledning til å fatte slike beslutninger.

I radiointervjuet hevdet Zeman at beslutningen om å stenge landets grenser for inn- og utreise vil bli forlenget i rundt ett år «for å hindre en ny smittebølge forårsaket av reisende til land hvor epidemien fortsatt ikke er over».

Gradvis åpning

Budskapet fra Tsjekkias utenriksminister Tomáš Petříček var imidlertid stikk motsatt søndag. Ifølge ham planlegger regjeringen nå å gjenåpne grensen, først mot Østerrike og Slovakia for reiser knyttet til arbeid og næringsvirksomhet.

Opposisjonen i Tsjekkia kaller regjeringens beslutning om å stenge landets grenser for grunnlovsstridig og krever at de åpnes igjen. Turistnæringen krever det samme.

Drøyt 6.700 har til nå fått påvist coronasmitte i Tsjekkia, og av disse er 186 døde.

Omstridt president

75 år gamle Zeman ble president i 2013. Han er kjent for å stå Russland nær og var en av få europeiske ledere som har sluttet helhjertet opp om Donald Trump i den amerikanske valgkampen i 2016.

Zeman har utmerket seg med knallhard retorikk mot innvandring, kaller islam «dødens religion» og har insistert på at muslimer er «umulige å integrere».

Han nekter også for at klimaendringene er menneskeskapt og har lite til overs for landets medier. Under en pressekonferanse trakk han en gang fram en kopi av et automatgevær med teksten «for journalister».