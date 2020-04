Åslaug Haga: Koronakrisen kan føre til matkrise i sør

– Vi frykter at koronaviruset kan åpne en ny front, og at det kommer en matkrise etter helsekrisen. Det må vi for all del unngå, sier Haga til NTB.

Den tidligere Sp-lederen er i dag assisterende visepresident i FNs jordbruksfond IFAD, som har mennesker på landsbygda i de fattigste landene i verden som målgruppe.

Haga understreker at hun ikke er bekymret for noen matkrise i vår del av verden. Noe slikt ser man ingen tendenser til i dag.

– Men i sør er det en helt reell problemstilling, advarer hun.

Ny hjelpepakke

IFAD legger nå 40 millioner dollar på bordet av egne midler i håp om å sikre at matproduksjonen ikke stopper opp. Summen tilsvarer om lag 415 millioner norske kroner.

I tillegg håper FN-fondet på ytterligere bidrag fra donorer på 200 millioner dollar, tilsvarende 2,1 milliarder kroner.

Hjelpepakken har fire deler, forklarer Haga:

* Prosjektstøtte til innsatsvarer som såkorn og gjødsel for å hjelpe bønder i fattige land med å holde produksjonen gående.

* Penger til økt lagerkapasitet og samarbeid med myndigheter for å sikre at forsyningslinjene holdes åpne.

* Mikrokreditt og lån til bønder og til små og mellomstore bedrifter som trenger kapital.

* Styrket tilgang til digitale tjenester som kan hjelpe bøndene.

Milliarder av mennesker

Haga viser til at det fins 500 millioner små gårdsbruk i sør. Disse bidrar med halvparten av kaloriene som inntas globalt og 70 prosent av kaloriene som spises i utviklingsland.

Samtidig er mellom to og tre milliarder mennesker tilknyttet gårdsbrukene.

– Så vi snakker om mange mennesker, og vi snakker om folk som i utgangspunktet er blant verdens fattigste.

Utfordringen er ifølge Haga at tiltak som i utgangspunktet er helt nødvendige for å slå ned spredningen av koronaviruset i utviklingsland, samtidig fører til at tilførselen av innsatsvarer som såkorn og gjødsel stopper opp, og at mange bønder ikke får solgt varene sine på markedet.

– Mange av disse småbøndene lever fra hånd til munn, påpeker hun.

– De har ikke penger å gå på. De har ikke oppbygde reserver.