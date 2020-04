Boris Johnson i hardt vær over corona-håndteringen

Johnsons «utilgjengelighet og hemmelighold forverret coronavirus-situasjonen i landet og kan ha forårsaket ytterligere tusener av dødsfall», heter det i magasinutgaven til Sunday Times. Avisa er tradisjonelt en støttespiller for Det konservative partiet.

Avisas kilder har opplyst at den britiske statsministeren sto over flere av møtene til regjeringens krisegruppe for coronakrisen. I tillegg beskyldes han for å ignorere advarsler om spredningen av viruset og manglende beskyttelsesutstyr, og prioriterte heller eget privatliv og lange frihelger i krisens innledende stadium.

– Det kan ikke være noen krig om ikke statsministeren er til stede. Boris ledet ingen møter. Han koste seg på landsbygda, og jobbet ikke i helgene, sier en anonym kilde til magasinet.

Tonet ned risikoen

I januar kom det medisinske tidsskriftet Lancet med en advarsel om coronaviruset, der det ble estimert at coronaviruset kunne bli like dødelig som spanskesyken i 1918, som tok livet av 50 millioner mennesker.

Regjeringens kriseteam møttes og diskuterte situasjonen, men uten statsministeren. Han var på reise for å møte folk som feiret det kinesiske nyttåret, og helseminister Matt Hancock vurderte pandemiens risiko som «lav».

I februar ble fem regjeringsmedlemmer byttet ut, og Johnson oppfordret britene til å være «trygge og rolige». Så forsvant han fra det offentlige rom i et par knappe uker, og dro på landsbygda med samboeren Carrie Symonds.

Ifølge Sunday Times ble Johnsons rådgivere instruert til å holde beskjedene til statsministeren korte og begrensede i antall, om de ønsket at de skulle bli lest.

Mangel på beskyttelsesutstyr

Regjeringen er også under press på grunn av mangel på beskyttelsesutstyr til helsearbeiderne. Det er kommet advarsler om at det vil være tomt for heldekkende drakter i løpet av kort tid.

Chaand Nagpaul, som leder British Medical Association (BMA), sier til Sky News at 50 prosent av de britiske legene sier de ikke føler de har god nok beskyttelse.

– Regjeringen har ikke vært så smidig som den burde ha vært, legger han til. Nagpaul sier videre at dette medfører svært store påkjenninger for helsearbeiderne.

Gove svarer

Statsråd Michael Gove sier at beskyttelsesutstyr er regjeringens førsteprioritet, og at 25 millioner heldekkende frakker er på vei fra Kina.

Videre går han hardt ut mot noen av påstandene i Sunday Times-artikkelen, som han mener er usanne.

– Det er grotesk å påstå at statsministeren sto over møtene. Regjeringen har flere møter. Noen er ledet av helseministeren, andre av andre ministere. Statsministeren tok alle de viktige avgjørelsene. Ingen kan påstå at statsministeren ikke har lagt både sjel og hjerte i kampen mot coronaviruset, sier han.