Samtidig som dødstallene i Sverige stiger, øker tilliten til Tegnell

Svenskene har mer tillit til myndighetene nå enn de hadde for én måned siden, viser en undersøkelse fra analyseselskapet Demoskop utført på oppdrag for svenske Aftonbladet.

Dette til tross for at statsepidemiolog Anders Tegnell, som står bak landets corona-strategi, har høstet sterk kritikk fra både inn- og utland for måten myndighetene har håndtert krisen så langt.

I mars måned svarte kun 50 prosent at de 1.013 som deltok i undersøkelsen, at de hadde ganske eller mye tillit til helsemyndighetene. Nå har tallet steget til 71 prosent. Tilliten til regjeringen har på sin side økt med 19 prosentpoeng - fra 34 prosent til 53 prosent, ifølge avisen.

En forklaring er ifølge avisen, at svenskene trodde krisen skulle bli verre enn det den har blitt.

– Det finnes en kritikk, samtidig som de har stor oppslutning bak seg. Med tanke på frykten man har hatt, kanskje etter å ha sett skrekkbilder fra andre land, oppfatter nok mange at det har gått bedre enn forventet i Sverige, sier sjef i analysebyrået Demoskop, Peter Santesson.

Søndag ble det rapportert ytterligere 29 dødsfall det siste døgnet. Dermed har totalt 1.540 dødd som følge av coronaviruset i Sverige.

