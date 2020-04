Journalist og forfatter Aleksandr Kabakov (76) er død

Det bekrefter sjefredaktør i det russiske magasinet Pioneer, Andrej Kolesnikov, til nyhetsbyrået TASS.

Kabakov ble født 22. oktober 1943. Han var engasjert i journalistikken fra 1972, og jobbet 17 år for Gudouk, et blad for jernbanens fagforening i Sovjetunionen. Han var ikke medlem av kommunistpartiet, noe som sammen med hans jødiske bakgrunn skal ha vært til hinder for ansettelse i mer sentrale aviser og tidsskrifter.

Da han etter hvert ble utropt til «den første etter-glasnost-forfatteren» var han assisterende nyhetsredaktør i «Moskva Nytt».

Etter hvert ble Kabakov igjen journalist på heltid og forfatter på deltid. På slutten av 1990-tallet var han spesialkorrespondent for og avdelingsleder i forlaget Kommersant.

Men som forfatter ble han mest kjent i 1989 for romanen «Ingen vei tilbake».

Romanen var en sensasjon da den kom ut i Paris, og Gyldendal var raskt ute, slik at Norge var første land etter Frankrike hvor den skremmende framtidsvisjonen forelå oversatt.

– Det må være bedre å bli skremt på forhånd enn at katastrofen virkelig skal komme, sa Aleksandr Kabakov om «Ingen vei tilbake» i et intervju med NTB den gangen.

Kabakovs bøker ble også utgitt i USA, Tyskland, Spania, Japan, Kina og en rekke andre land.