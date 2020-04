Hundrevis demonstrerer mot coronarestriksjoner i USA

Mange av demonstrantene var oppildnet etter at president Donald Trump fredag i flere Twitter-meldinger skrev at flere delstater måtte «frigjøres».

«FRIGJØR MINNESOTA», «FRIGJØR MICHIGAN» og «FRIGJØR VIRGINIA, og redd det store andre grunnlovstillegget. Den er under beleiring!», skrev presidenten på Twitter.

Twitter-meldingene fra Trump kom kort tid etter at Fox News sendte en reportasje fra demonstrasjoner i nettopp Michigan, Minnesota og Virginia.

I byen Concord i New Hampshire samlet om lag 400 mennesker seg for å si at de mener det ikke er nødvendig med utvidet karantene i en delstat som har relativt få påviste tilfeller av coronasmitte.

«Gi meg frihet eller gi meg død» sto det på en av plakatene da hundrevis demonstrerte mot nedstening av samfunnet i New Hampshire lørdag. Foto: Joseph Prezioso / AFP/NTB scanpix

I Nevada, Indiana og Maryland var det lignende demonstrasjoner. I Maryland hadde et par hundre demonstranter samlet seg utenfor delstatsforsamlingen i Annapolis. Også i Austin i Texas protesterte om lag 250 mennesker mot restriksjonene.

Mange av demonstrantene er Trump-tilhengere, skriver Aftenposten.

Les også: Anders Tegnell kritisk til WHO-uttalelse om immunitet

Demonstrasjonen i Texas har fått navnet «You can't close America», og er organisert av Owen Shroyer, skriver Aftenposten. Han har et talkshow på nettstedet InfoWars, som ligger langt ute på høyresiden, og er kjent for å være slepphendt med fakta og ta for seg konspirasjonsteorier.

På talkshowet sitt har Shroyer blant annet antydet at det kinesiske kommunistpartiet står bar coronaviruset.