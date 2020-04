Antall coronadødsfall på britiske sykehjem kan være fem ganger høyere enn antatt

Advarselen kommer fra Care England-sjef Martin Green, som til avisen Daily Telegraph anslår at så mange som 7.500 kan være døde etter coronasmitte ved britiske sykehjem.

– Uten testing er det veldig vanskelig å gi et definitivt tall. Men om vi ser på noen av dødsratene siden 1. april og sammenligner dem med tidligere års rater, anslår vi at om lag 7.500 mennesker har dødd som følge av covid-19, sier Green.

Ifølge The Office for National Statistics (ONS) står dødsfall på sykehus for rundt 85 prosent av alle coronadødsfall i landet. Men Care Englands estimat antyder at denne andelen står for langt mindre av de totale dødsfallene.

Tidligere denne uken anslo den britiske regjeringen at 1.400 hadde dødd på britiske sykehjem som følge av sykdommen. Antallet er også flere titalls ganger større enn 217, antallet ONS oppga 3. april – den seneste datoen det er registrert offisielle tall.

Offisielt er til sammen 15.464 døde av coronaviruset i Storbritannia per lørdag ettermiddag, etter at landet registrerte 888 nye dødsfall lørdag.

Care England har ikke publisert statistikken estimatet er utregnet fra. Helseminister Matt Hancock sa til helse- og sosialkomiteen i Underhuset fredag at nye tall skal offentliggjøres «veldig snart».

