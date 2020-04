– Minst 7.000 coronadøde på amerikanske sykehjem

Viruset har spredt seg til over 4.100 sykehjem og andre langtidsinstitusjoner, ifølge avisen.

I forrige måned varslet myndighetene strengere retningslinjer for over 15.000 sykehjem. Tiltaket omfatter begrensninger på bruk av spiserom, avlysning av sosiale samlinger, og pålegg om at ansatte blir sjekket for feber når de kommer på jobb.

Ifølge avisen er ikke tiltakene blitt implementert, og selv om de er det, kan ansatte, ute nå vite det, være smittebærere som bringer viruset inn i institusjonene.