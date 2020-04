Coronapandemien har krevd over 150.000 liv

USA har flest døde, 35.481, etterfulgt av Italia med 22.745, Spania med 19.478 og Frankrike med 17.920.

Lilleputtstaten San Marino har med 39 dødsfall flest i forhold til folketallet, etterfulgt av Andorra og Belgia.

Pandemien rammer imidlertid svært ulik innad de enkelte land og aller verst i storbyer.

Delstaten New York står for nesten halvparten av alle coronadødsfall i USA og har nå 85 døde per 100.000 innbyggere. Det er nesten 30 ganger flere enn i Norge, sett i forhold til innbyggertallet.

Hver fjerde, 25,3 prosent av dem som har fått påvist coronasmitte i verden, er siden erklært virusfri og friskmeldt, viser en oversikt utarbeidet av Worldometer. For to uker siden var andelen 20,9 prosent.

Tilstanden for drøyt 56.000 eller 3,7 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen, ble fredag betegnet som alvorlig eller kritisk. For to uker siden var denne andelen 5 prosent.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre understreker at mørketallene i verden er store, ettersom svært få er testet i mange og folkerike land.

Kriteriene for testing og registrering av smitte og dødsfall varierer også sterkt fra land til land, og undersøkelser har samtidig vist at mange smittede er symptomfrie og uvitende om at de har viruset i kroppen.