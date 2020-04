Tsjernobyl-røyk henger over Kiev

Fredag ligger Kiev øverst på listen over byer i verden med dårligst luftkvalitet. Selv innendørs kan innbyggerne kjenne lukten av røyken som gir dårlig sikt i hele byen.

– Det er røyk og luftforurensning i Kiev, men ingen stråling, sier ordfører Vitali Klitsjko.

Kraftig vind har blåst røyk fra et titall branner rundt i skogene rundt det ødelagte atomkraftverket i Tsjernobyl, rundt 110 kilometer nord for Kiev. Det har også brent innenfor 30-kilometerssonen rundt kraftverket. Tirsdag opplyste myndighetene at det meste av brannen slukket, takket være kraftig regn.

Deler av atomkraftverket ble ødelagt da en reaktorkjerne eksploderte og smeltet i 1986. Ulykken førte til et betydelig antall strålingsdødsfall og utslipp av store mengder radioaktivitet, som også nådde Norge. Området rundt kraftverket er fortsatt ubeboelig.