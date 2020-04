Macron: – Det er ting vi ikke vet om Kinas håndtering av koronaviruset

– La oss ikke være så naive at vi tror at det har vært mye bedre til å håndtere dette, sier Macron om Kinas virusinnsats i et intervju med Financial Times.

– Vi vet ikke. Det er helt klart ting som skjedde, som vi ikke vet om, sier presidenten.

USA og Storbritannia inntok en tøffere linje overfor Kina da koronaviruset brøt ut i landet i desember.

Utenriksminister Dominic Raab i Storbritannia sier det er helt nødvendig å stille de vanskelige spørsmålene om hvordan viruset oppsto og hvordan det kunne ha blitt stoppet tidligere.

USA undersøker på sin side årsaken til virusutbruddet og utelukker ikke at det kan ha kommet fra et laboratorium i Wuhan som gjorde forsøk på flaggermus. Kinesiske forskere sier viruset trolig ble overført til mennesker på et våtmarked i byen.