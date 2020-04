Trump legger opp til en gradvis åpning av USA

– Vi åpner ikke alt på en gang, og noen delstater kan åpne før andre. Når vi nå har passert smittetoppen, kan vi starte livene våre igjen, sa Trump på en pressekonferanse fra Det hvite hus.

De nye retningslinjene for delstater, innbyggere og arbeidsgivere er døpt «Opening Up America Again». De gir råd til hvordan restriksjonene kan lettes i områder der smitten minsker.

– Vi må gjøre det. USA ønsker å være åpen. Et stengt USA er ikke en langvarig løsning, sa Trump og understreket at det er en gradvis gjenåpning fordi situasjonen er svært ulik i landets delstater.

Tre faser

Delstatene må oppfylle visse kriterier for å kunne starte en gradvis gjenåpning. De må for eksempel vise til en nedadgående smittekurve de siste 14 dagene og ha på plass et robust system for testing, spesielt for helsearbeidere.

– Vi vil at alle delstatene har en plan for å beskytte helsen og sikkerheten til sine arbeidere, sa doktor Deborah Birx, lederen for presidentens kriseteam.

I første fase anbefales sårbare grupper å holde seg hjemme. Andre kan returnere til jobb, men jobbe hjemmefra om mulig, og ikke reise noe sted dersom det ikke er strengt nødvendig. Det blir også anbefalt at skolene fortsatt holdes stengt, men restauranter og treningssentre kan åpne dersom det legges til rette for trygg fysisk avstand.

Ny normal

Dersom smittetallene går ned i ytterligere to uker, kan delstaten gå til neste fase. I denne fasen kan skoler åpne igjen, reising gjenopptas, operasjoner kan gjennomføres og større arrangement kan gjennomføres dersom avstand mellom folk kan opprettholdes. Gjeninnføring av besøk på eldre- og pleiehjem bør i denne fasen gjennomføres.

I fase tre kan delstatene returnere til det Birx omtaler som den «nye normalen».

– Vi kan ikke gå tilbake til å ikke vaske hendene våre, sa hun.

Oppfordringen om å vaske hendene kom også fra Trump. Han understreket at folk må opprettholde god hygiene, jobbe hjemmefra dersom det er mulig, holde seg hjemme når de føler seg syke og opprettholde praksis med å holde avstand i sosiale sammenhenger.

– Dette er våre våpen mot dette viruset, og det er kraftfulle våpen, sa Trump.