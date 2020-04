WHO-sjefen advarer mot forhastet oppheving av tiltak

– Dersom det gjøres for raskt, risikerer vi en oppblussing som kan bli enda verre enn dagens situasjon, sier Tedros.

WHO-sjefen lister opp seks forutsetninger for å lette på restriksjoner som er innført for å bremse coronasmitte.

Viktigst av alt er det at helsemyndighetene får oversikt over hvor alle de som er smittet, har fått smitten fra.

Helsevesenet i de enkelte land må også være i stand til å spore opp, teste, isolere og behandle hvert eneste nye smittetilfelle, samt til å kartlegge hvem vedkommende har vært i kontakt med, og undersøke om også de er smittet.

Land som ønsker å lette på tiltakene, må også først gjøre alt for å redusere smitterisikoen på sykehus og pleiehjem, sier Tedros.

En fjerde forutsetning er at det innføres strenge smittevernregler på arbeidsplasser, skoler og andre steder der mange samles, at det legges til rette for at folk kan holde avstand til hverandre, og at det innføres andre tiltak i tråd med WHOs anbefalinger.

Land må også håndtere risikoen for at det kommer nye smittetilfeller utenfra, ved å undersøke reisende ved ankomst og sette dem som kommer fra hardt rammede land, i karantene.

Tedros understreker også viktigheten av folkeopplysning og dugnad, slik at alle kan gjøre sitt for å hindre viruset i å spre seg.