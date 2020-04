Arbeidere lurt med virustest – ble sendt ut av Qatar

– Det er urovekkende at myndighetene i Qatar ser ut til å bruke pandemien til å kunne begå ytterligere overgrep mot arbeidsinnvandrer. Covid-19 er ingen unnskyldning for å behandle mennesker på denne måten, sier Steve Cockburn, som er sjef for globale spørsmål i Amnesty International.

Amnesty har intervjuet 20 gjestearbeidere fra Nepal, som forteller at de tatt av politiet i Qatar sammen med hundrevis av andre og sendt ut av landet.

Umenneskelige forhold

Før de ble deportert, tilbrakte mennene ifølge Cockburn flere dager under umenneskelige forhold.

– Myndighetene må gi disse arbeiderne erstatning og la dem vende tilbake hvis de ønsker det. Arbeidsgiverne må også betale lønnen deres, sier Cockburn.

Hundrevis av arbeidere som jobbet på stadionanlegg og andre anlegg som skal benyttes under VM i fotball i 2022, ble 12. og 13. mars bedt om å teste seg for coronavirus.

De ble imidlertid ikke testet for viruset, men ble sendt til interneringssentre der de ble fratatt personlige eiendeler. Deretter ble de holdt i overfylte celler uten nok vann og mat, ifølge Amnesty.

To fikk tilbud om lønn

Av de 20 mennene Amnesty intervjuet, var det bare to arbeidere som oppga at de fikk tilbud om lønn av arbeidsgiver. Ingen av arbeiderne som ble deportert fikk imidlertid lønn.

Qatar sier i et tilsvar til Amnesty at de har avdekket personer som drev med ulovlig aktivitet som produksjon og salg av matvarer og forbudte stoffer. Dette ble ifølge Amnesty ingen av mennene informert om.

Onsdag registrerte Qatar de første tilfeller av coronasmitte blant gjestearbeidere som jobber med forberedelser til VM i fotball.

Til sammen har Qatar registrert 3.711 smittetilfeller så langt.