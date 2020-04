USA anklager Iran for provokasjon i Arabiahavet

Fartøyene fra den iranske revolusjonsgardens marine skal ha krysset baugen og akterenden på flere amerikanske militære skip på nært hold og i høy hastighet. Ved en av manøvrene skal ett av fartøyene ha vært mindre enn ti meter unna et kystvaktskip, opplyser den amerikanske marinen.

Hendelsen skal ha skjedd mens gruppen av amerikanske skip øvde i internasjonalt farvann.

Marinen peker på at de «farlige og provoserende handlingene økte risikoen for feilnavigering og kollisjon» og at det var klare brudd på internasjonale sjøregler.

De amerikanske fartøyene advarte flere ganger via radio og signaliserte med lydsignaler uten å få svar. Etter en time svarte de iranske fartøyene på radio og manøvrerte bort.

Den amerikanske marinen, kystvakten og hæren har siden slutten av mars gjennomført felles operasjoner i Arabiahavet.