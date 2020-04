Med over 26.000 dødsfall og mer enn 600.000 smittede er USA det landet i verden som er hardest rammet av coronaviruset Covid-19. Amerikanske myndigheter har måttet tåle kritikk for hvordan de møtte den pågående pandemien og for at få tester har vært tilgjengelige.

Men situasjonen har ikke vært lik over hele USA. Da coronasmitten begynte å spre seg i landet, sikret flere skjermede lokalsamfunn seg både tester og tilgang på helsetilbud.

På den privateide rikmannsøya Fisher Island utenfor Miami i Florida, har alle nå tilgang på tester for å finne ut om de har utviklet antistoffer mot coronaviruset. Øya har nemlig kjøpt flere tusen hurtigtester for Covid-19 fra Universitetet i Miami, skriver avisen Miami Herald.

Både de 800 familiene som bor på Fisher Island samt de som har øya som arbeidsplass skal bli testet for antistoffer, skriver avisen.

Fisher Island hører til USAs aller rikeste postnumre og er bare tilgjengelig via båt eller helikopter.



Testen er ikke den samme som brukes for å diagnostisere coronaviruset. Det er altså ikke en test som forteller om en personer med symptomer er syk. Men det er en test som viser om man har utviklet antistoffer. For de som bor og jobber på Fisher Island vil det altså kunne fortelle om de allerede har vært syke og nå eventuelt er immune.

Benekter forrang



Universitetet i Miami sier i en uttalelse at de har gitt tilgang på testene i samsvar med deres etiske retningslinjer, utarbeidet for å imøtekomme helsebehovet i alle delene av samfunnet som de tjener.

– Vi skjønner imidlertid at det kan ha skapt et inntrykk av at visse samfunn gis medisinsk forrang. Det var ikke vår hensikt.

Ifølge universitetet skjedde et av regionens første coronatilfeller på Fisher Island. I tillegg er over halvparten av innbyggerne der over 60 år, og mange beboere returnert fra nordøstkysten av USA.

– Disse faktorene spilte inn da vi mottok henvendelsen, heter det videre i uttalelsen fra universitetet, gjengitt i NBC.

Reaksjoner



Mellom fem og ni personer registrert på Fisher Islands postnummer har så langt testet positivt, skriver NBC. Da den pågående coronapandemien begynte, ble øya stengt for gjester. Fergeforbindelsen har blitt opprettholdt, men bare for beboerne og for de rundt 400 personene som jobber på Fisher Island.

Gjennomsnittsinntekten for de som er registrert med bostedsadresse på den eksklusive øya var i 2015 på 2,5 millioner dollar. Omlag 26 millioner norske kroner.

Nyheten om at disse får tilbud om testing blir ikke godt mottatt av alle.

I en lederartikkel skriver lokalavisen Miami Herald at «coronapandemien har avdekket at USA åpenbart har et klassesystem, der bare de rikeste får rask tilgang på tester, mens de andre er nødt til å vente».