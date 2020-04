Danske barn tilbake på skolebenken

Samtidig pågår det forhandlinger i Folketinget, der den blå opposisjonen vil at den første fasen i gjenåpningen skal gjelde mer enn regjeringen har bestemt.

Flere partier ønsker at frisører, domstoler og såkalte etferskoler, et internatskoletilbud for tenåringer, skal gjenåpnes raskere, ifølge Politiken. Næringslivsorganisasjonen Dansk Erhverv vil dessuten at butikker og storsentre skal få åpne.

– Ingen konkret plan

Den sosialdemokratiske regjeringen har fått kritikk for ikke å ha involvert opposisjonen i hvordan gjenåpningen av det danske samfunnet skal foregå. I løpet av påskehelgen forlot Folketingets blå blokk forhandlingene om gjenåpningen av diverse helseinstitusjoner som har vært stengt.

– Regjeringen har stengt ned landet uten en konkret plan for hvordan det skal åpnes igjen. I dag er det pasientene som må betale prisen, skriver Venstres leder Jakob Elleman-Jensen på Twitter.

Statsminister Mette Frederiksen besluttet å stenge ned store deler av landet 11. mars som følge av coronapandemien. Den første fasen av gjenåpningen gjelder kun for de yngste barna. For barn fra sjette klasse og oppover gjelder fortsatt hjemmeundervisning. De kan først komme tilbake om fire uker.

Andre fase

Den 10. mai kommer andre fase i gjenåpningen, hvis smittetallene fortsatt går riktig vei. Da er det meningen at restauranter, barer, frisører, massører, storsentre, biblioteker og kirker skal kunne gjenåpne.

Også hjemmekontor for offentlig ansatte skal gjelde fram til 10. mai, mens private virksomheter så smått kan la folk komme tilbake på arbeidsplassen, såframt det er helsemessig forsvarlig.

Grensene til Danmark holdes stengt, og det kommer fortsatt til å være forbudt å samles mer enn ti personer. I tillegg er alle større offentlige arrangementer, blant annet musikkfestivaler avlyst til og med august.