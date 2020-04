Erdogan griper muligheten: Viser seg fram som storgiver under coronakrisen

Tyrkia er selv hardt rammet av utbruddet av coronavirus med rundt 1.300 døde så langt.

Men landet finner fortsatt ressurser til å hjelpe andre. De siste ukene har Tyrkia for eksempel sendt masker, beskyttelsesdrakter og antibak til europeiske allierte som Italia, Spania og Storbritannia, testutstyr til Palestina og legemidler til Armenia.

Jana Jabbour, en ekspert på tyrkisk diplomati ved Sciences Po i Paris, mener dette er kjente toner fra Ankara.

– President Recep Tayyip Erdogan har alltid ønsket å sikre Tyrkias posisjon som en humanitær stormakt, sier Jabbour til nyhetsbyrået AFP.

Europas syke mann

Det osmanske riket ble kalt «Europas syke mann» før sammenbruddet ved slutten av første verdenskrig. Nå har Erdogan fått en kjærkommen anledning til å endre på rollebesetningen.

– Det handler om å vise at Tyrkia er et sterkt land og har overskudd til å gi hjelp til europeiske stater som nå selv er syke, både i bokstavelig og i metaforisk forstand, sier Jabbour.

I tråd med dette er hjelpesendingene til Europa blitt grundig dokumentert med direktesendinger når flyene har tatt av og store avisoppslag i etterkant om mottakerlandenes takknemlighet.

Erdogans pressetalsmann Ibrahim Kalin har heller ikke nølt med å påpeke at Tyrkia var det første medlemslandet i Nato som sendte hjelp til Spania og Italia.

Den hjelpende hånden kommer etter årevis med krangling mellom Erdogan og hans allierte i vest.

En sjenerøs onkel

Ifølge Kalin har nærmere 100 land bedt om hjelp fra Tyrkia.

Erdogan selv kunngjorde mandag at forsyninger har nådd fram til 34 land.

Soner Cagaptay, ekspert ved Washington Institute of Near East Policy, mener det ikke bare er snakk om PR fra tyrkisk side. Ifølge ham har valget av land også et strategisk element.

Ett eksempel er hjelpen Tyrkia i forrige uke sendte til fem land på Balkan, en region som i sin tid var del av Det osmanske riket.

Gjennom denne hjelpen styrker Tyrkia sin rolle som «sjenerøs onkel», ifølge Cagaptay.

Nye vennskapsbånd

Et annet eksempel er Tyrkias beslutning om å sende medisinsk utstyr til Libya, der Tyrkia har gitt hjelp til den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli, mens De forente arabiske emirater og Egypt har støttet opp om opprørsstyrker.

– Tyrkia sikrer at regjeringen i Tripoli ikke bryter sammen under vekten av pandemien. Det er et ledd i den bredere konflikten mellom Tyrkia på den ene siden og De forente arabiske emirater og Egypt på den andre, sier Cagaptay.

Han trekker også fram at Erdogan har varslet hjelp til Armenia og Israel og dermed benytter anledningen til å strekke ut en hånd til land som Tyrkia lenge har hatt et anstrengt forhold til.

