Guvernør om Trump: – Han er ute etter krangel

Mandag kveld vakte det oppsikt da president Donald Trump påsto at det er han som har siste ord i beslutninger om når og hvordan smitteverntiltakene i USA skal mykes opp og økonomien gjenåpnes.

– Presidenten har siste ordet. Hvis vi ikke hadde vært her for delstatene hadde vi hatt problemer vi aldri før har sett maken til, sa Trump på en pressekonferanse.

Presidenten har de siste ukene ytret et ønske om å gjenåpne USA for å få fortgang i landets hardt rammede næringsliv.

I henhold til USAs grunnlov er folkets helse og trygghet hovedsakelig et anliggende for delstater og lokale myndigheter. Dermed er det uklart hva presidenten kan benytte seg av for å overstyre lokale myndigheter.

– Vi har ikke en konge



New York-guvernør Andrew Cuomo mener Trump ikke har myndighet til å alene bestemme når USA igjen kan gjenåpnes. Uttalelsen om at presidenten har siste ord i beslutninger, kan ikke stå uimotsagt, mener han.

President Donald Trump mener han bestemmer i USA. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

– Vi har ikke en konge i dette landet. Vi ville ikke ha en konge, så vi har en grunnlov og vi velger en president, sa Cuomo på en pressekonferanse tirsdag, ifølge ABC News.

– Jeg skjønner ikke hva presidenten snakker om, for å være ærlig, sier Cuomo til NBC.

Guvernøren mener de økonomiske utfordringene i næringslivet må løses på en smart og metodisk måte.

– Ringt hver dag



Trump har høstet sterk kritikk for sin håndtering av coronakrisen og misliker å bli motsagt av Cuomo og andre. Tirsdag gikk han hardt ut mot New Yorks guvernør på Twitter.

– Cuomo har ringt daglig, hver eneste time, og tigget om alt, selv om mesteparten burde ha vært delstatens ansvar, som nye sykehus, senger, pustemaskiner og lignende. Jeg ordnet alt, både for ham og for alle andre, og nå virker det som om han ønsker uavhengighet. Det kommer ikke til å skje, tvitret Trump.

Cuomo uttalte følgende om Trumps utspill.

– Presidenten var tydeligvis misfornøyd. Han tvitret i dag morges at han var misfornøyd. Presidenten er tydeligvis ute etter krangel når det kommer til dette temaet, sier han.

Oppfordrer til samhold



Cuomo ønsker imidlertid ikke å være en del av krangelen.

– Presidenten vil ikke få noen krangel med meg, jeg vil ikke gå inn i den, sier han.

Samtidig oppfordret han landets politikere til å stå sammen, og ikke starte politiske kamper.

– Det beste vi kan gjøre er å samle oss. Noen ganger er det bedre å unnvike en kamp enn å gå inn i den.



Det siste døgnet er det i delstaten New York rapportert 778 nye coronadødsfall, opp fra 671 mandag. Antall sykehusinnleggelser har gått ned, det samme har tallet på nye smittetilfeller.

Til sammen har nå minst 10.834 coronasmittede personer mistet livet i New York.