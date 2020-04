Lokale medier melder at det var en politimann som patruljerte ved flyplassen som skjøt to skudd mot flyet med et automatgevær. Ett av skuddene skal ha truffet flykroppen og etterlot et synlig hull i skroget. Dette er synlig på en video fra flyplassen som er publisert på Youtube.

Politimannen ble raskt pågrepet. Det er ikke klart hvorfor han skjøt mot flyet.

Det skal ikke ha vært mannskap eller passasjerer om bord da skyteepisoden skjedde.

Det var en Airbus A330-300-maskin fra Air France som var i landet på oppdrag fra franske myndigheter for å hente hjem franske statsborgere i forbindelse med coronakrisen. Flyet skulle også videre til Den sentralafrikanske republikk for å hente flere passasjerer der før den skulle returnere til Frankrike.

Denne flyvingen ble utsatt i 24 timer, mens man ventet til et nytt fly kunne hente passasjerene og komme med mekanikere til å fikse skuddskaden. Dette bekrefter også Air France på Twitter.