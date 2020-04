Trump raser etter rapporter om at han ignorerte corona

Under sin daglige pressebrifing mandag kveld la han fram en tidslinje som skulle bevise at responsen hans på pandemien var god.

Han kalte New York Times en total falskhet og presenterte restriksjonene på reisende fra Kina og Europa som bevis på hans raske respons.

Til alles overraskelse viste han også en tre minutter lang video i presserommet til Det hvite hus som framsto som en ren valgkampannonse der han skrøt av sin egen håndtering av coronakrisen og skjelte ut pressen.

I videoen sto en rekke tjenestemenn fram og hyllet presidenten.

– Alt vi gjorde var riktig, sa Trump mens han brukte god tid til å klage over negativ pressedekning.

I forsvarsposisjon

Ifølge AP avslørte seansen at Trump er kommet stadig mer i forsvarsposisjon i forhold til kritikken om at han burde ha gått mer offensivt til verks for å bekjempe viruset.

New York Times, CNN, AP og andre la søndag fram detaljerte og omfattende rapporter om at Trump ikke lyttet til ekspertene før det var for sent, fordi han var opptatt av riksrettssaken mot ham og børsen, trass i at USA ble varslet om alvoret allerede tidlig i januar.

New York Times skrev også at restriksjonene mot Kina som han innførte i slutten av januar, ikke hindret at titusener av reisende likevel kom til USA fra Kina.

Sparker ikke Fauci

På pressekonferansen gjorde Trump det også klart at han ikke har tenkt å sparke sin rådgiver, smittevernseksperten Anthony Fauci, trass i at han dagen før retvitret en Tweet om at Fauci burde sparkes, etter at Fauci hadde antydet at liv kunne vært spart om USA reagerte tidligere.

På mandagens pressekonferanse kom Fauci selv med forsonende kommentarer om Trump. Han sa de så ting likt, og at Trump fulgte opp hans anbefalinger.

Nedtonet i flere måneder

Trump kom først 16. mars med en anbefaling om landsomfattende sosial distansering for å bremse spredningen av viruset, men han brukte mye av januar, februar og begynnelsen av mars til å nedtone viruset og si at det snart ville gå over.

Administrasjonen ventet også helt til 16. mars med å innlede omfattende innkjøp av smittevernsutstyr og respiratorer, som det var stor mangel på. De ukene i februar og mars mener mange var en tapt mulighet for å bremse viruset tidligere.

Trump har også hele tiden sendt ut blandede signaler om at økonomien må komme i gang igjen. Han frykter at en dårlig økonomi skal sette gjenvalget hans i november i fare.

Strid med guvernørene

Mandag snakket han igjen om å oppheve restriksjoner og få økonomien i gang igjen, og han understreket at det er helt opp til ham som president å bestemme når delstatene skal gjenåpne, ikke guvernørene eller delstatsmyndighetene.

Men guvernører fra begge partier gikk straks ut mot Trump og sa at det er de som har ansvaret for offentlig sikkerhet i sine delstater, og at det er de som bestemmer når det er trygt å returnere til normal virksomhet.

Trump kom med sin påstand etter at demokratiske guvernører i det nordøstlige USA og langs vestkysten kunngjorde avtaler om å samordne når de eventuelt begynner å åpne opp igjen.

Mens Trump kan bruke sin stilling til å presse guvernører til å gjøre som han vil, er det sterke begrensninger i grunnloven på hva presidenten kan gjøre overfor delstatene, som blant annet har ansvaret for å sikre sine innbyggeres helse og sikkerhet.