Gresshoppeinvasjon truer millioner i Øst-Afrika

Uker før coronaviruset spredte seg over store deler av verden, hadde flere land i Afrika allerede vært truet av den største gresshoppeinvasjonen på flere tiår.

Nå kommer andre bølge med de glupske insektene, og det er anslått at denne invasjonen er tjue ganger så stor som den første.

Milliarder av ørkengresshopper setter inn fra hekkeplasser i Somalia på jakt etter frisk vegetasjon som dukker opp med sesongregn.

Rammer sårbare

Millioner av mennesker som allerede er sårbare, står nå i fare. Når de går ut for å forsøke å kjempe mot ørkengresshoppene, ofte nytteløst, risikerer de også å bli smittet av coronaviruset.

Gresshoppene spiser avlinger i raskt tempo og bidrar til en kraftig forverring av en allerede usikker matsituasjon.

Alle snakker nå om ørkengresshoppene, forklarer Yoweri Aboket, en bonde i Uganda.

– Med en gang de lander i hagen din, fører de til total ødeleggelse. Noen mener at ørkengresshoppene er mer skadelige enn coronaviruset. Det er også noen som mener coronaviruset ikke vil nå hit, sier han.

I landsbyen hans prøver noen i desperasjon å slå dem med metallstekepanner, plystre etter dem eller kaste steiner for å drive dem vekk. Men oftest må de i frustrasjon se på fra hjemmene sine, der de er isolert som følge av coronaviruset.

FN er bekymret

FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) har kalt invasjonen, som delvis er drevet av klimaendringer, for en trussel uten sidestykke.

– Den nåværende situasjonen i Øst-Afrika forblir ekstremt bekymringsfull ettersom et økende antall svermer samler seg i Kenya, Sør-Etiopia og Somalia, heter det i en vurdering fra FAO.

FN har økt sitt ønske om hjelp fra 76 millioner til 153 millioner dollar, begrunnet med at det må handles umiddelbart fordi mer regn øker gresshoppeveksten.

Kenneth Mwangi, som overvåker satellittbilder for et Nairobi-basert klimasenter, fastslår at svermene består av yngre gresshopper, som spiser mer enn voksne.

Coronaviruset skaper problemer

Kenya er bekymret for at det blir vanskeligere å løse problemet på grunn av reiserestriksjonene som er innført i forbindelse med coronautbruddet.

Fra fylket Laikipia på landsbygda i Kenya forsøker folk å få oppmerksomheten rettet mot problemet dette er for bønder.

– Dessverre tror jeg folk glemmer problemene med gresshopper fordi det er andre ting som pågår i verden nå, sier bonden George Dodds til FAO.

Ugandas landbruksminister sier at myndighetene ikke er i stand til å importere nok insektmidler fra Japan, noe som skyldes forstyrrelser i internasjonal varelevering.