Spania: Avstandsregler på strendene skal fortsette

Den spanske regjeringen innførte strenge nedstengningstiltak 14. mars for å bekjempe coronapandemien. To dager senere stengte landet grensene.

Det er uklart når grensene kan gjenåpnes, fortalte turistminister María Reyes Maroto i et intervju med El Pais søndag. Hun la til at regler om å holde avstand til hverandre skal fortsette etter at nedstengningstiltakene blir fjernet. Det vil også gjelde på strendene når de gjenåpnes.

– Inntil det finnes en vaksine, vil ingenting bli som det var før, sa hun.