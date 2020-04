Iran letter på coronarestriksjoner etter en kort nedstengning

Iran er det landet i Midtøsten som er hardest rammet av coronapandemien.

Søndag meldte landets myndigheter at det er registrert 117 nye dødsfall som følge av coronaviruset, noe som betyr at det offisielle dødstallet har steget til 4.474.

Fakta om coronapandemien – Mer enn 1,7 millioner mennesker er bekreftet smittet 1.727.602 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 105.722 (6,1 prosent) av de registrert smittede er døde. * 390.598 (22,6 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 50.271 (4,1 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 506.008 smittet, 19.666 døde, 28.210 friskmeldt. * Italia: 147.577 smittet, 18.849 døde, 30.455 friskmeldt. * Spania: 161.852 smittet, 16.353 døde, 59.109 friskmeldt. * Frankrike: 124.869 smittet, 13.197 døde, 24.932 friskmeldt. * Storbritannia: 78.991 smittet, 9.875 døde, 344 friskmeldt. * Iran: 70.029 smittet, 4.357 døde, 41.947 friskmeldt. * Belgia: 28.018 smittet, 3.346 døde, 5.986 friskmeldt. * Kina: 81.953 smittet, 3.339 døde, 77.525 friskmeldt. * Tyskland: 122.855 smittet, 2.736 døde, 53.913 friskmeldt. * Nederland: 24.413 smittet, 2.643 døde, 250 friskmeldt. * Brasil: 20.022 smittet, 1.075 døde, 173 friskmeldt. * Sveits: 24.900 smittet, 1.015 døde, 11.100 friskmeldt * Tyrkia: 47.029 smittet, 1.006 døde, 2.423 friskmeldt. * I Norge er 6.320 smittet (116 døde), i Sverige er 10.151 smittet (887 døde), i Danmark er 5.996 smittet (260 døde), i Finland er 2.905 smittet (49 døde) og på Island 1.689 smittet (7 døde). Kilde: Worldometers, FHI, NTB

En talsmann for helsedepartementet sier også at det er registrert 1.657 nye smittetilfeller. Dermed er tallet oppe i 71.686. For nesten 4.000 av dem som smittet, er tilstanden kritisk.

Iranske myndigheter lot lørdag små forretninger som ligger utenfor hovedstaden Teheran, holde åpent igjen, mens forretninger i Teheran må vente til 18. april. Også offentlige kontorer utenfor hovedstaden fikk lov til å gjenåpne lørdag. En tredel av de ansatte arbeider fortsatt hjemmefra.