Nicaraguanere i påskesprosesjon tross kirkeforbud

– Denne pandemien er farlig, men vi gjør det for tradisjonens del, selv om kirken valgte å ikke arrangere det hellige opptoget, sier en av deltakerne til nyhetsbyrået AFP.

President Daniel Ortega ba om at prosesjonen ble gjennomført selv om den katolske kirken har avlyst alle messer og arrangement for å hindre spredningen av koronaviruset.

De manglende tiltakene mot koronapandemien har ført til en åpen konflikt mellom den venstreorienterte regjeringen til Ortega og kirken.

Jaktet «Judas»

Hver langfredag, dagen til minne om korsfestelsen av Jesus, samles hundrevis av mennesker seg i fargerike kostymer for å fange Judas Iskariot, som ifølge påskefortellingen forrådte Jesus.

Gruppen fanget «Judas» og korsfester han for å lære ham en lekse. I en annen del av byen gikk en mann utkledd som Jesus bærende på et kors.

Mange bivånet prosesjonen fra sine hjem fordi de var redde for smittefaren og kritiske til myndighetenes tall. Nicaragua har rapportert ni tilfeller av covid-19-smitte og ett dødsfall.

Prosesjonen er en av mange religiøse arrangement myndighetene oppfordrer til i løpet av påskeuken.

Oppfordringen står i sterk kontrast til Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefalinger for å stoppe spredningen av viruset som har tatt over 108.000 liv og smittet 1,8 millioner mennesker, ifølge Worldometers oversikt søndag morgen.

Konflikt mellom regjering og kirken

– Mangelen på sosial distansering og oppfordringen til folkesamlinger bekymrer oss, sier direktør Carissa Etienne i Den panamerikanske helseorganisasjonen.

De fleste land i Latin-Amerika og i resten av verden har avlyst idretts- og kulturarrangement og innført restriksjoner for bedrifter og privatpersoner, mens myndighetene i Nicaragua har oppfordret til skjønnhetskonkurranser, konserter, markeder og reiser til kysten.

– Vi bør ikke utsette oss selv for utbruddet og utfordre pandemien med skjødesløs og irrasjonell tro, sa kardinal Leopoldo Brenes, erkebiskop i Managua, da han stengte kirkene.