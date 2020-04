Over hundre nye smittetilfeller om bord på amerikansk hangarskip

Et av mannskapet skal ha blitt funnet livløs på en lugar og får nå intensiv behandling, skriver NBC News.

For over en uke siden ble skipssjef Brett Crozier sparket etter å ha varslet om utbruddet om bord.

Fartøyet befinner seg for tiden i Guam, og Crozier ba om å få sette 90 prosent av mannskapet på nærmere 5.000 i land på stillehavsøya. Han ble anklaget for å ha utvist ekstremt dårlig handlekraft og fikk sparken.

Fakta om coronapandemien – Mer enn 1,7 millioner mennesker er bekreftet smittet * 1.688.159 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. Mørketallene over antall smittede og døde antas å være store. * 102.209 smittede er døde. * 375.283 er friskmeldt. * Tilstanden for 49.774 er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * Italia: 147.577 smittet, 18.849 døde, 30.455 friskmeldt. * USA: 495.802 smittet, 18.430 døde, 26.822 friskmeldt. * Spania: 157.053 smittet, 15.970 døde, 55.668 friskmeldt. * Frankrike: 124.869 smittet, 13.197 døde, 24.932 friskmeldt. * Storbritannia: 73.758 smittet, 8.958 døde, 135 friskmeldt. * Iran: 68.192 smittet, 4.232 døde, 35.465 friskmeldt. * Kina: 81.907 smittet, 3.336 døde, 77.455 friskmeldt. * Belgia: 26.667 smittet, 3.019 døde, 5.568 friskmeldt. * Tyskland: 121.045 smittet, 2.728 døde, 53.913 friskmeldt. * Nederland: 23.097 smittet, 2.511 døde, 250 friskmeldt. * I Norge er 6.244 smittet (113 døde), i Sverige er 9.685 smittet (870 døde), i Danmark er 5.819 smittet (247 døde), i Finland er 2.769 smittet (48 døde) og på Island 1.675 smittet (7 døde). Kilde: Worldometers, FHI, NTB, VG

USAs fungerende marineminister Thomas Modly mente at skipssjefen hadde varslet for mange om utbruddet og dermed var ansvarlig for at det ble lekket til pressen, og kalte ham en «idiot» og «for naiv».

Utskjellingen og sparkingen førte til at også måtte Modly trekke seg fra sin stilling.

Marinen opplyser at 92 prosent om bord har blitt testet, og at mer enn 3.600 har testet negativt for covid-19.

VIDEO: Kapteinen fikk sparken for varsling om coronautbrudd – hyllet med trampeklapp