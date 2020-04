New Yorks guvernør avviser presidentplaner

New Yorks guvernør Andrew Cuomo tilbakeviser påstandene om at han kan erstatte Joe Biden som Demokratenes presidentkandidat eller være aktuell som visepresident. Her ved Det militære hospitalskipet USNS Comfort, som for tiden blir brukt til å avlaste sykehusene i New York. Foto: Kathy Willens / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix