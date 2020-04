India forlenger nedstengning

De nåværende restriksjonene utløper tirsdag. De har da vart i tre uker.

Lørdag opplyste New Delhis førsteminister Arvind Kejriwal at nedstengningen blir forlenget. Han sa også at India har et bedre utgangspunkt til å takle coronakrisen enn mange andre utviklingsland fordi landet startet nedstengningen så tidlig, ifølge Reuters.

– Hvis vi slutter nå, vil alt vi har tjent, gå tapt, skriver han på Twitter.

7.447 personer var lørdag registrert smittet av coronaviruset i India, mens 239 personer er døde.