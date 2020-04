Paul McCartneys håndskrevne låttekst solgt for 9,3 millioner kroner

The Beatles fotografert i studio i 1969 da de spilte inn «Let It Be»-albumet. Året før var singelen «Hey Jude» gitt ut, noe som skulle vise seg å bli en av de mest spilte sangene til gruppa tross lengden på over 7 minutter. Nå er den håndskrevne teksten Paul McCartney (midten) skrev, solgt for 9,3 millioner kroner. Foto: Universal Music / NTB scanpix Foto: NTB scanpix