Ti år siden presidentflystyrten i Russland – søker fortsatt etter ledetråder

Fredag er det ti år siden Polens president Lech Kaczynski og en rekke andre polske samfunnstopper omkom da flyet de satt i styrtet i Smolensk i Russland. I dag etterforskes fortsatt tragedien som kostet 96 mennesker livet, og den tynger forholdet mellom Polen og Russland.

Kaczynski og hans følge var på vei til Smolensk for å delta på en minnemarkering for den såkalte Katyn-massakren under andre verdenskrig. Flere tusen polske soldater og offiserer ble skutt av sovjeterne utenfor landsbyen Katyn ikke langt fra Smolensk i 1940.

Kaczynski kom aldri

Journalisten Piotr Zychowicz i den polske avisa Rzeczpospolita var én av dem som sto og ventet på at Lech Kaczynski skulle komme. Men den polske presidenten nådde aldri fram til minneseremonien.

Polens nå avdøde president Lech Kaczynski (t.h.) fotografert sammen med Frankrikes daværende president Nicolas Sarkozy i mai 2008, to år før han døde i en flystyrt. Foto: Kacper Pempel / Reuters / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Det polske regjeringens hvite og røde Tupolev-154-fly krasjet på vei inn mot landing ved den militære flyplassen i Smolensk. Alle 96 passenger døde, blant dem Kaczynski, hans kone og flere høytstående politikere og militære embetsmenn.

Zychowicz sier de først antok at flyet hadde fått tekniske problemer. Han satte seg derfor i en bil med en kollega og kjørte mot flyplassen.

– Først trodde vi det var et hjul som hadde punktert under landing, men på vei dit fikk vi vite fra en diplomat hva som hadde skjedd, sier han.

– Da var det ikke noe håp igjen, sier han.

Piloter fikk skylden

En kommisjon utnevnt av den polske forsvarsministeren Bogdan Klich konkluderte med at de militære pilotene ikke var godt nok trent til å fly TU-154 og hadde navigert feil i den tykke tåken.

Russiske flygeledere sa også at de hadde advart pilotene for seint om at flyet kom inn for landing med en for bratt vinkel, ifølge kommisjonen rapport fra 2011.

– Det var en uhyggelig tåke, tykk nok til å skjære i med en kniv, minnes Zychowicz.

Bak en bjørkeskog nær flyplassen lå rykende vrakrester, deler av det røde og hvite skroget og servietter og deler av boksene som ble brukt til å servere mat i.

Området ble raskt stengt av russiske sikkerhetsstyrker.

President Lech Kaczynski taler foran flyet Tu-154 i Krakow i 2008. Han skulle to år senere omkomme da flyet styrtet ved Smolensk i Russland. Foto: Forum / Reuters

Anklaget Russland

Det høyrepopulistiske regjeringspartiet PiS, som ledes av Lech Kaczynski tvillingbror, Jaroslaw, har lenge hevdet at flystyrten ikke var en ulykke. De har vist til en ny undersøkelse som tyder på at den ble utløst av en eksplosjon og mener Russland sto bak det de mener var et attentat.

Partiet mener at ulykken aldri ble etterforsket skikkelig av den polske regjeringen, som den gang ble ledet av Donald Tusk. Smolensk-tragedien har siden blitt en sentral del i det populistiske partiets historiefortelling.

Etter at partiet kom til makten, nedsatte regjeringen en kommisjon som skulle etterforske styrten. Lederen, tidligere forsvarsminister Antoni Macierewicz, har hevdet at styrten var et attentatforsøk.

Rapport ventet

I februar sa Macierewicz at en rapport er nært forestående. Den kommer til å avsløre «hva som faktisk skjedde» og årsaken til eksplosjonen om bord, sier PiS-politikeren.

Rapporten er også ventet å kaste lys over vedlikeholdet av flyet. Det ble utført «med stort påvirkning fra Russland, spesielt den russiske hemmelige tjenesten» måneder før styrten, sier Macierewicz.

Smolensk-tragedien har vært en belastning for forholdet mellom Polen og Russland i mange år. Et tiår senere er flyvraket fortsatt en torn i siden på den polske regjeringen.

Polen har gjentatte ganger bedt om å få utlevert vraket og de svarte boksene fra flyet, men hver gang har Russland sagt at de først vil gjøre ferdig sine egne undersøkelser.

Reiser ikke til Russland

Den 10. april i år reiser ikke polske politikere og embetsmenn til Russland. Like før tiårsmarkeringen for tragedien utsatte regjeringen det planlagte besøket til Smolensk til en senere ukjent dato.

Snarere enn å oppgi coronapandemien som grunn, pekte den polske regjeringen på manglende samarbeid og planlegging fra russisk side. Russland mente alt var planlagt etter Polens ønsker og kalte avlysningen utakknemlig og en provokasjon.

Samtidig ser Smolensk-tragedien ut til å svinne hen i Polens kollektive minne. Det regjerende partiet holder ikke lenger månedlige minnestunder for de omkomne, noe som tidligere var er viktig del av Polens politiske liv gjennom 2010-årene.

Det kan også få følger for Macierewicz og hans søken etter ledetråder. PiS-leder Jaroslaw Kaczynski sa nylig at den ventede rapporten, spesielt med tanke på coronakrisen, ikke skulle inneholde påstander som ikke var bekreftede og som kunne skremme befolkningen.