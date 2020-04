Trump i oljesamtaler med Russland og Saudi-Arabia

– Vi hadde en veldig god samtale. Vi får se hva som skjer, sa Trump om samtalen med Russlands president Vladimir Putin og Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salman

Opec, andre oljestater, blant dem Russland, ble i et videomøte torsdag enige om et kutt i oljeproduksjonen på 10 millioner fat per dag i mai og juni.

USA er ikke en del av Opec-samarbeidet og har tidligere sagt at det er uaktuelt for dem å forplikte seg til en kuttavtale, skriver E24.

– Vi hadde store samtaler om oljeproduksjon og Opec, for å få til at oljebransjen skal gjøre det bedre enn nå. Tallene er så lave at det uten tvil blir oppsigelser i USA og hele verden. Vi vil ikke at det skal skje, for vi har bygget en stor energibransje i USA, sa Trump på sin daglige pressekonferanse om koronasituasjonen i landet.

Han la til at partene var nær en endelig avtale og at detaljene om den er like om hjørnet.