Reuters: Saudi-Arabia og Russland nærmer seg enighet om rekordstort oljekutt

En oljepumpe utenfor Karnes City i den amerikanske delstaten Texas. Saudi-Arabia håper å få USA og flere andre land utenfor Opec til å delta i et samarbeid om kutt i oljeproduksjonen for å løfte oljeprisen. Den falt kraftig etter at Opec-landene og Russland i forrige måned ikke klarte å bli enige om forlengelse av en avtale om produksjonskutt. Foto: Eric Gay / AP / NTB scanpix