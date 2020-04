6,6 millioner nye arbeidsledige i USA

Tallet overgår nesten den foregående uken, da 6,9 millioner amerikanere ble registrert som arbeidsledige, ifølge landets arbeidsdepartement.

USAs økonomi sliter med konsekvensene av nedstengningene som følge av koronavirusets spredning.

Landet har registrert over 450.000 smittetilfeller, og nesten 15.000 mennesker har til nå mistet livet.

Analytikere venter at også neste uke blir brutal for det amerikanske arbeidsmarkedet, og det blir sådd tvil om hvor gode utsiktene for økonomisk bedring er.