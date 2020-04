Tysk redningsbåt med 150 migranter avvist i Italia

Skipet Alan Kurdi ble avvist etter at det tirsdag ble forbudt for redningsskip som seiler under utenlandsk flagg å legge til kai i Italia.

Italia skal ikke ta imot slike båter under koronaepidemien, opplyser italienske myndigheter, og viser til at finnes lignede regler for cruiseskip og andre fartøy.

Tyske myndigheter prøver nå å finne en løsning for de 150 migrantene som er om bord.

177 nye migranter kom til Italia i løpet av de første dagene av april, ifølge italienske myndigheter.