Koronakrisen samler italienerne politisk

I et land som ellers preges av polarisering, politiske kriser og rivalisering blant politikerne, har oppslutningen om landets statsminister økt betraktelig.

Etter at koronaviruset lammet italienernes liv med noen av de strengeste restriksjonene Europa har sett, oppgir rundt 70 prosent av dem at de synes den partiløse statsministeren Giuseppe Conte gjør en god jobb. Tallet ligger vanligvis rundt 35.

Robert Weber, sjef for det italienske meningsmålingsbyrået Ixè, mener å se en sjelden konsensus i folket.

– Det er ellers svært uvanlig i Italia, der både politikk og samfunn er sterkt polarisert, sier han til det svenske nyhetsbyrået TT.

Folk har støttet tiltakene

Ingen andre land i Europa har telt flere dødsofre med tilknytning til koronaviruset enn Italia. Tirsdag ligger tallet på over 16.500.

Tidlige vedtak om å stenge skoler og innføre portforbud har gått hjem hos folket, mener Robert Weber.

Men målingene fra Ixè viser ikke bare en samling om den politiske ledelsen. De viser også en nedgang i støtten til det høyrepopulistiske partiet Lega. Nedgangen begynte riktig nok i januar, men har fortsatt under krisen.

Robert Weber peker på den hardt rammede helsesektoren som en av flere grunner til at velgerne, med hovedtyngde i nord, har begynt å forlate partiet.

– De var veldig stolte over Nord-Italias helsetilbud, som man regnet som veldig godt utrustet. Den oppfatningen har fått seg et skudd for baugen, sier han.

Vil påvirke lenge

Italia har flere lokalvalg foran seg i år, og i 2023 skal det hodes parlamentsvalg. Weber tror det er for tidlig å si hvordan krisen kommer til å påvirke resultatene.

– Det er ikke til å unngå at dette påvirker politikken i lang tid fremover. Dette er Italia – alt du tar i, blir til politikk, sier han.

Så langt slår han fast at krisen har kommet den italienske regjeringen til gode.

– Om den gjør det på lang sikt, gjenstår å se. Jeg vil si at det avhenger av hvor mye økonomien vil bli påvirket.

4500 milliarder til næringslivet

Statsminister Giuseppe Conte lovet tirsdag det italienske næringslivet en krisepakke på nærmere 4.500 milliarder kroner. Det er penger som er øremerket bedrifter som sliter på grunn av koronapandemien.

Italia har opplevd å få lite hjelp fra andre EU-land, både til å kunne møte den medisinske krisen og de økende økonomiske problemene.

Conte kalte selv krisepakken «den mest kraftfulle intervensjonen i landets historie».