Mann drept av hai i Australia

Det bekrefter politiet tirsdag.

Mannen var på en svømmetur med venner da angrepet skjedde. Han fikk alvorlige skader i et bein, en arm og en hånd. Han døde på et sykehus i delstaten Queensland sent mandag kveld.

Haiangrepet skjedde nær i 17.30-tiden mandag da mannen svømte tilbake til båten han var på tur med, skriver ABC News.

Det har vært flere haiangrep i den populære turistregionen de siste to årene. Dette angrepet skjedde ved North West Island, en kjede av øyer i den sørlige delen av Great Barrier Reef.