Ecuador legger coronadøde i pappesker

Myndighetene i byen har mottatt en donasjon på 1.000 pappkister fra lokale produsenter. De nye kistene er utlevert til bruk ved to gravsteder, opplyste lokale myndigheter søndag.

– Dette gjøres for å kunne møte etterspørselen. Enten er det ingen vanlige kister igjen i byen, eller så er de ekstremt dyre, sier en talsmann ved rådhuset.

– Pappkistene vil være til stor hjelp i arbeidet med å sørge for verdige begravelser for folk som er døde under denne helsekrisen, skriver ordførerkontoret på Twitter.

Video: I Ecuador fører de strenge karantenereglene til at folk legger likene ut på gaten

Santiago Olivares, innehaver av en begravelsesbyråkjede, sier det ikke går an å få tak i vanlige kister lenger.

– Jeg har solgt 40 kister som jeg hadde ved avdelingen i sentrum, og 40 andre fra hovedkontoret. Jeg måtte bestille ti flere i helgen, og nå er det tomt, sier han.

Et portforbud som varer i 15 timer av døgnet, bidrar dessuten til mangel på råvarer som kisteprodusenter trenger, som trevirke og metallbeslag.

I forrige uke la lokalbefolkningen ut videoer på internett som viste lik ligge forlatt i gatene. Regjeringen satte deretter inn soldater som plukket med seg 150 lik fra gater og hjem.

Flesteparten av Ecuadors 3.646 bekreftede smittetilfeller av coronavirus og 180 coronarelaterte dødsfall, er registrert i Guayaquil og provinsen Guayas.