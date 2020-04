Sparket kaptein er selv coronasmittet

Kaptein Brett Crozier på det amerikanske hangarskipet USS Theodore Roosevelt skrev i forrige uke notat til den amerikanske marineledelsen og ba om å få sette 90 prosent av mannskapet på nærmere 5.000 i land på stillehavsøya Guam.

Flere titall hadde da fått påvist smitte om bord, og viruset spredte seg raskt.

Torsdag kom svaret fra USAs fungerende marineminister Thomas Modly, som anklaget Crozier for å ha utvist ekstremt dårlig dømmekraft og ga ham sparken som skipssjef.

Bakgrunn: Virusrammet amerikansk hangarskip evakueres

Ble hyllet

Ifølge Modly sendte Crozier notatet til for mange, noe som resulterte i at det ble lekket til en amerikansk avis. Dette virket ifølge marineministeren «destabiliserende» og reiste tvil om marinens kampevne.

I helgen ble kapteinen hyllet av mannskapet da han forlot hangarskipet, og ifølge The New York Times har han nå selv testet positivt for koronaviruset og sitter i karantene.

Ifølge flere amerikanske medier var det Donald Trump som krevde Crozier sparket, og under en pressekonferanse lørdag hevdet presidenten at kapteinens beslutning om å slå alarm var «forferdelig».

Forsvarssjef Mark Esper forsvarte også beslutningen og sa at Modly hadde hans støtte.

Dårlig dømmekraft

Ledende demokrater har kritisert sparkingen av Crozier, blant dem tidligere visepresident Joe Biden.

– Det er Trump-administrasjonen som utviser dårlig dømmekraft her, ikke en modig offiser som forsøkte å beskytte mannskapet sitt, tvitrer Biden.

Over 100 har hittil fått påvist coronasmitte om bord på USS Theodore Roosevelt.