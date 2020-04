Taliban: Avtalen med USA er i ferd med å bryte sammen

Taliban anklager USA for gjentatte brudd på avtalen, inkludert droneangrep som har rammet sivile mål.

Ifølge avtalen skulle regimet i Kabul også løslate 5.000 fanger, mens Taliban skulle løslate 1.000. Det skulle bane vei for direkte fredssamtaler, som etter planen skulle ha åpnet i Oslo 10. mars.

President Ashraf Ghani har imidlertid ikke villet løslate fangene, og samtalene lar vente på seg. Dette til tross for at Ghani er under sterkt press fra USA, som har kuttet bistanden med 10. milliarder kroner og i helgen truet med ytterligere kutt.

Taliban, som kontrollerer over halve Afghanistan, hevder selv å ha stanset angrepene mot afghanske sikkerhetsstyrker i landets byer, samt mot militære installasjoner. De har heller ikke angrepet utenlandske styrker siden avtalen med USA ble inngått, hevder de.

Nå kan freden imidlertid ta slutt og angrepene vil bli gjenopptatt dersom USA og den afghanske regjeringen fortsetter å bryte avtalen, heter det i en kunngjøring fra opprørerne.

En talsmann for de amerikanske styrkene i Afghanistan, oberst Sonny Leggett, avviser anklagene fra Taliban og hevder at USA har holdt sin del av avtalen.

– Påstander om det motsatte er grunnløse, tvitret han natt til mandag.