FN ber land om å beskytte kvinner i viruskarantene

Guterres ba i slutten av mars om en umiddelbar våpenhvile i alle verdens konflikter for å bekjempe koronaviruset. Nå ber han en slutt på all voldsbruk.

– Voldsbruken skjer ikke bare på slagmarken. For mange kvinner finnes den største trussel der de burde være trygge – i deres egne hjem, sier Guterres i en video.

– Vi vet at restriksjoner og karantene er nødvendig for å bekjempe covid-19, men det kan stenge kvinner inne med en voldelig partner, sier generalsekretæren videre.

Han oppfordrer derfor alle lands regjeringer til å innlemme forebyggende tiltak som del av planer for å bekjempe koronapandemien.

Guterres understreker at det er viktig at rettssystemet fortsetter å straffeforfølge overgripere. Han mener også det bør lages system for å melde fra om voldsbruk på apoteker og i dagligvarebutikker, og at krisesentre bør regnes som en grunnleggende tjeneste.