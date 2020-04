Skogbranner herjer ved Tsjernobyl

Den ene brannen skal ifølge nødetatene i landet dekke et fem hektar stort område, mens den andre er på om lag 20 hektar.

Tidlig søndag ble det opplyst at brannene hadde spredd seg over et 100 hektar stort område. Avviket i størrelsen som ble meldt, kunne ikke umiddelbart forklares, skriver nyhetsbyrået AP.

Strålenivået i brannområdet er mye høyere enn vanlig, mens strålenivået i hovedstaden Kiev, som ligger om lag 100 kilometer sør for Tsjernobyl, er på et normalt nivå.

Brannene har oppstått innenfor den 2.600 kvadratkilometer store eksklusjonssonen i Tsjernobyl. Sonen ble etablert etter katastrofen i 1986. Området er stort sett ubefolket, men om lag 200 mennesker har fortsatt å bo innenfor sonen tross ordre om å forlate den.