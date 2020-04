Boris Johnsen fortsatt på sykehus

Johnson fikk påvist coronasmitte for ti dager siden, og søndag kveld ble han sendt til sykehus for undersøkelse.

– Han har arbeidet ekstremt hardt, ledet regjeringen og vært konstant oppdatert, og det vil fortsette, sier boligminister Robert Jenrick til BBC.

– I dag gjennomgår han tester på sykehuset, men han holdes fortsatt informert om hva som skjer og leder regjeringen, sier han.

Meldingen om sykehusinnleggelsen kom søndag kveld.

– Han har vedvarende symptomer, sa en talsperson for Statsministerens kontor til BBC søndag kveld.

Johnson er for sikkerhets skyld brakt til sykehus etter råd fra legen, heter det videre. Det er ventet at Johnson blir på sykehus over natten for å gjennomføre det som omtales som rutineundersøkelser.

Isolert i statsministerboligen

55 år gamle Boris Johnson har isolert seg i statsministerboligen i Downing Street siden han 27. mars avslørte at også han er smittet av coronaviruset. Han har likevel fortsatt å lede landet i møtet med coronaepidemien, og han har sendt ut flere videomeldinger i løpet av sine ti dager i isolasjon.

Les også: Boris Johnson er smittet av coronaviruset

Etter en uke i isolasjon sa Johnson fredag at han fortsatt har feber og derfor forlenger karantenen i statsministerboligen.

Statsministeren hadde ikke blitt innlagt dersom legene ikke var bekymret for hans helse, skriver The Guardian. Avisen peker på at sykehusinnleggelsen tyder på at viruset kan ha utviklet seg.

Skulle tilstanden forverre seg, er det utenriksminister Dominic Raab som tar over. Johnson leder fremdeles regjeringen, men Raab er ventet å lede et møte om coronasituasjonen mandag morgen, ifølge BBC.

Syk forlovede

I helgen kom det fram at Johnsons gravide forlovede Carrie Symonds (32) har ligget til sengs den siste uka med covid-19-lignende symptomer.

Symonds tvitret selv lørdag at hun er blitt bedre, og at hun ikke er blitt testet for coronaviruset. Symonds oppholder seg for tiden ikke i statsministerboligen der Johnson sitter i karantene.

Konservative Boris Johnson har fått hard kritikk på hjemmebane for å utføre for få coronatester. Nå har regjeringen satt som mål å teste 100.000 personer daglig innen utgangen av april. Så langt er nærmere 200.000 tester gjennomført.

Storbritannia hadde fra lørdag til søndag 621 nye dødsfall blant folk med coronasmitte.

Til sammen 4.934 er nå døde og 47.806 er registrert smittede av coronaviruset.

Les også: Boris Johnson skal gifte seg og få enda et barn