Fem døde funnet etter ferjeulykke ved Salomonøyene

Tre kvinner og to menn ble søndag funnet døde i sjøen ved Malaita-provinsen, opplyser politiet på Salomonøyene.

De var blant de 27 personene som er savnet fra ferja MV Taimareho, som hadde flere enn 700 passasjerer om bord.

Ferjekapteinen trosset advarsler om en syklon i området da han torsdag kveld la ut fra hovedstaden Honiara med kurs for West Areare, 120 kilometer unna. Det var først da ferja la til kai at han innså at mange av passasjerene ikke lenger var om bord.