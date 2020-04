Kilde venter fortsatt på verdenscuptrofeet – kommer i posten

– Jeg hørte sist at den skulle komme i løpet av to uker, og nå har det gått litt over en uke. Forhåpentligvis kommer den i posten i neste uke, sier Kilde til NTB.

– Så den kommer som pakkepost?

– Ja, jeg må nok på posten og hente den. Det er jo litt spesielt, ler Kilde.

Lørdag var 2019/20-sesongens beste mannlige alpinist på en tur rundt Damtjern ved Ringkollen med langrennsski på beina.

– Det var overraskende bra skiforhold, sier Kilde.

Storslalåm ble nøkkelen

Kilde vant bare ett verdenscuprenn denne sesongen, super-G-rennet Saalbach-Hinterglemm. Han hadde derimot også fem pallplasseringer i sesongen. Han kuppet trofeet ved å vise solid kjøring også i storslalåm ved siden av fartsdisiplinene.

I Kvitfjell tok han annenplassen i utfor, og dermed gikk han forbi franske Alexis Pinturault i verdenscupsammendraget. Det skulle bli det siste rennet man fikk gjennomført før coronaviruset satte en stopper for sesongen.

Kilde har fortsatt bare fire verdenscupseire, men altså en sammenlagtseier.

Kilde og de andre norske toppalpinistene har allerede begynt å forberede seg til neste sesong.

– Jeg har egentlig fått trent bra. Nå kan man benytte anledningen til å legge et bra grunnlag. Man kan gå litt på ski, og dessuten har jeg et treningsrom hjemme hos foreldrene mine jeg benytter meg av, sier Kilde.

Håper på samling i august

– Den foreløpige planen er at vi skal ha vår første barmarkssamling 1. august, så får vi se hva som skjer, sier han.

– Vi er så mye sammen under sesongen, så for meg gjør det ingenting å trene alene selv om det selvsagt kan bli litt kjedelig i lengden. Vi må bare utnytte tiden framover sammen med kjæresten og familien.

De andre alpinistene som vant verdenscuptrofeer måtte også få premiene sine i posten.

Henrik Kristoffersen får sine slalåm- og storslalåmtrofeer hjem til Salzburg. Beat Feuz fra Sveits vant utforkula, mens hans landsmann Mauro Caviezel tok super-G-kula. Loïc Meillard, også han sveitser, vant parallellcupen foran Rasmus Windingstad.

Pinturault gikk til topps i kombinasjonscupen.