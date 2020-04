Trump advarer om tøff kommende uke

– Neste uke kommer sannsynligvis til å bli den tøffeste uka hittil. Det kommer til å bli mange døde, dessverre, sa Trump med dyster mine på den daglige pressekonferansen lørdag ettermiddag.

Men han uttrykte samtidig økende utålmodighet med påleggene om sosial distansering og gjorde det klart at han gjerne ser at landet åpner opp igjen og får den lammede økonomien tilbake på sporet.

Trump signaliserte første gang at han ville at landet skulle komme i gang igjen til påske, men trakk seg fra det ønsket da det gikk opp for ham hvor høyt dødstallet kunne bli selv med strenge restriksjoner på plass.

Restarte

Men bare dager etter at han forlenget de strenge restriksjonene til slutten av april, trass i raskt økende arbeidsløshet og økonomisk lammelse, snakket han igjen lørdag om å restarte økonomien.

– Vi må åpne landet igjen. Vi vil ikke holde på sånn i måned, etter måned, etter måned, sa han.

Han tilbrakte litt av dagen på telefon med lederne for de nasjonale idrettsforbundene og snakket om å fylle sportsarenaene igjen.

– Dette landet var ikke skapt for å være nedstengt. Kuren kan ikke være verre enn problemet, sa han.

Antall mennesker som er smittet av coronaviruset i USA, har nå passert 300.000, mens over 8.100 har dødd, over 3.500 av dem i delstaten New York, som nå er senteret for epidemien i USA.

Andre episentre

Over 90 prosent av amerikanerne er nå berørt av nedstengninger i de fleste av USAs delstater. Verst rammet er New York, men også Louisiana og Michigan er ille ute.

I Louisiana, der over 400 mennesker er døde, er det frykt for at sykehusene i New Orleans slipper opp for pustemaskiner neste uke, og i Michigan, der Detroit er det lokale episenteret, er det 500 døde.

Trump skapte frustrasjon hos noen guvernører da han antydet at noen delstater ber om mer medisinsk utstyr enn de trenger.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo sa lørdag at den kinesiske regjeringen har formidlet en gave til New York bestående av tusen pustemaskiner fra milliardærene Jack Ma og Joseph Tsai.

Delstaten Oregon sender også 140 pustemaskiner til New York.

Rivalisering og krangel

Den frenetiske jakten på pustemaskiner og smittevernsutstyr har utløst en bitter rivalisering mellom USAs delstater og den føderale regjeringen på et tidspunkt da USA står overfor en av landets verste kriser noensinne.

Den akutte mangelen på utstyr i USA har også ført til at Trump la seg ut med Canada da han ba om at eksport av masker måtte stanses.

Trump nevnte igjen også sin tro på malariamedisinen hydroxklorokin og antydet at han selv kunne tenke seg å ta den, etter at er noen få studier har antydet at medisinen kan bremse viruset.

Han sa også at han har bedt Indias statsminister Narendra Modi sørge for forsendelser av medisinen til USA.