«Til og med i den krisesituasjonen som gjelder i krig har Riksdagen en tydelig rolle. I krig får regjeringen et større mandat enn vanlig, men alle tiltak som regjeringen fatter en beslutning om med støtte av kriseloven og som gjelder umiddelbart, skal innom en viss tid godkjennes, eller oppheves, av Riksdagen,» krever Ulf Kristersson (M).

I Stockholm er det satt opp feltsykehus med plass til 140 intensivpasienter for å ta unna pasientstrømmen. Samtidig meldes det om stor mangel på legemidler. Ved noen sykehus er mangelen akutt.

– Man er nær bunnen på sine lagre og kan ikke se når de fylles på igjen, sier avdelingssjef Thomas Lindén ved Socialstyrelsen til TT.

Kjøpesentre, treningssentre og nattklubber kan bli stengt

Det er på bakgrunn av den dramatiske utviklingen i Sverige, hvor dødstallene nærmer seg 400, at regjeringen har signalisert et ønske om å utvide sin fullmakt for raskt å kunne ta avgjørelser for å få kontroll på virusspredningen.

Ifølge Expressen går forslagene konkret ut på å kunne vedta begrensninger i størrelsen på folkemengder, samt nedstenging av kjøpesentre, nattklubber og treningssentre.



I tillegg ønsker Löfvens regjering å kunne ta kontroll over infrastruktur og kommunikasjonssentra som flyplasser, togstasjoner og veier uten å måtte gå veien om Riksdagen.

– En helt uakseptabel brist

Dette har falt opposisjonpartiene tungt for brystet.

– Det er en helt uakseptabel brist i det aktuelle forslaget som vi fikk noen timer på oss til behandle. Regjeringen vil på denne måten gå utenom Riksdagen som

folkets ytterste representant. Dette handler om hvordan vårt demokrati skal fungere i krise. Konsekvensene for enkeltmennesker kan bli veldig store. Derfor er det dypt utilfredsstillende at regjeringen har valgt å involvere opposisjonen så sent og relativt slurvete i et så sentralt spørsmål. Men nå er vi der vi er, skriver Moderaternas Ulf Kristersson i et Facebook-innlegg.

Og han er ikke alene om misnøyen.

– Dette skulle gi regjeringen vidtgående fullmakter, sier Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt. Han krever nå at regjeringen snarest setter seg ned ved forhandlingsbordet og snakker med opposisjonspartiene.

To naboland – helt ulik strategi



Sverige har valgt en annen strategi enn mange andre land i Europa, og har måttet tåle til dels hard kritikk. Andre har antydet at Sverige kan ha valgt en riktig strategi på lang sikt, blant annet for å skape større immunitet i det brede lag av det svenske folk.

I Norge har strategien vekslet noe, fra å begrense smitten, til å slå viruset helt ned. Pr. i dag ser strategien ut til å ha resultert i vesentlig høyere dødstall i Sverige, mens situasjonen ser ut til stabilisert seg noe i Norge. Antall dødsfall er også markant lavere i Norge.

Statssekretær Maja Fjaestad fra Socialdemokraterna forsvarer regjeringens behov for å kunne handle raskt på egen hånd.

– Det utarbeides et utkast til lovutvalget med et forslag til en lov med en fullmakt som midlertidig vil gi regjeringen økte muligheter til raskt å kunne beslutte visse coronarelaterte tiltak, sier hun ifølge Aftonbladet.

Norsk coronalov i én måned



Stortinget vedtok tidligere denne uken den såkalte coronaloven på rekordtid etter at regjeringen la det fram torsdag i forrige uke. Den gir regjeringen mulighet til å endre på regler på 62 ulike lover uten å gå via Stortinget.

Loven gjelder bare for én måned, men Stortinget kan forlenge perioden. Ledende jurister gikk kraftig ut mot det opprinnelige lovforslaget fordi de mente det ville gi regjeringen alt for vide fullmakter.

62 døde i Norge – 373 døde i Sverige

Anders Tegnell er Sveriges statsepidemiolog og regnes som arkitekten bak tiltakene som hittil er innført i Sverige. Foto: NTB scanpix.

Tallet på coronarelaterte dødsfall i Sverige har steget med 40 til 373 det siste døgnet, opplyser helsemyndighetene i landet.

Til sammen 6.443 personer har fått påvist smitte i Sverige. Det er en økning på 365 de siste 24 timene.

520 coronasmittede pasienter fikk lørdag intensivbehandling på svenske sykehus. Blant dem var det 391 menn og 129 kvinner. 270 av dem som har fått påvist smitte i Sverige, er hittil friskmeldt.

I Norge er 62 personer døde av covid-19-sykdom. 5.548 personer har fått påvist smitte av coronaviruset. Sverige har om lag dobbelt så mange innbyggere sammenlignet med Norge.

Smitteekspert innrømmer sen respons



Sveriges statsminister Stefan Löfven advarte i intervju med Dagens Nyheter fredag det svenske folk om at landet står overfor en svært alvorlig situasjon som vil kreve mange liv..

– Vi kommer til å måtte regne antall døde i tusentall. Det er like greit at vi forbereder oss på det, sa Löfven.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sier at Sverige kunne gjort mer i en tidligere fase av coronautbruddet, men at han ikke trodde det ville bli så ille.

– Mange av oss så på det som skjedde og tenkte «det trengs kanskje ikke bli så mye mer», sier Tegnell. Han forklarer den sene responsen med at mange ikke forsto alvoret i det som skjedde i Kina.

Tegnell sier at det ikke er umulig at tallene vil bli så høye i Sverige, og legger til at det ikke er priorittert å lage prognoser for dødsfall, ifølge Dagens Nyheter.

– Det er ikke det vi synes er det viktigste. Det viktigste er at omverdenen får tall på hvor mange som får behandling på intensivavdelinger. Det har vi modellert hele tiden, sier Tegnell.

