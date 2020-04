Egeland: Frigi Venezuelas frosne midler

– Pandemien kan få Venezuelas fra før sårbare helsevesen til å bryte helt sammen dersom vi ikke straks gjør noe, sier Egeland.

Venezuela er gjenstand for strenge sanksjoner som følge av den fastlåste striden mellom president Nicolás Maduro og opposisjonslederen Juan Guaidó, som utropte seg selv til rettmessig president i januar i fjor.

Flere land med USA i spissen har stilt seg på Guaidós side og innført strenge sanksjoner mot Maduro-regimet. Store beløp er frosset i amerikanske banker, samt i banker i Storbritannia, Portugal og Belgia.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland i Jordans hovedstad Amman. Jordan har tatt imot flere hundre tusen flyktninger fra Syria de siste årene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Egeland ber nå om at 750 millioner dollar, rundt 8 milliarder kroner, frigis og overføres til FN og hjelpeorganisasjoner, slik at det kan settes inn tiltak før coronapandemien skyller inn over Venezuela.

Kjemper mot klokka

– Vi kjemper mot klokka for å forberede oss på en corona-orkan, men vi har ingen ressurser tilgjengelig, sier Egeland.

Beløpet han ber om tilsvarer det FN har anslått trengs for å bistå Venezuela i 2020, vel å merke før coronapandemien var et faktum.

Venezuela har til nå bare registrer 153 tilfeller av coronasmitte og sju dødsfall, men få er testet i landet, mørketallene fryktes å være store og faren for rask smittespredning er overhengende.

Uten vann og strøm

Dersom viruset spres, vil Venezuelas helsevesen være ute av stand til å gi den hjelpen som trengs.

En undersøkelse utført av organisasjonen Doctors for Health i fjor, viste at hvert femte sykehus i landet ikke hadde vann i kranene, og at over 60 prosent av sykehusene hadde hatt problemer med strømforsyningen.



Menn venter i bensinkø i Venezuelas hovedstad Caracas. Foto: AP / NTB scanpix Foto: Ariana Cubillos / AP

For at myndighetenes frosne midler i utlandet skal kunne frigis, må regjeringen og opposisjonen bli enige og overtale sine respektive støttespillere i utlandet til å gi grønt lys.

– Det vil kreve en større diplomatisk innsats fra russerne og kineserne på den ene siden, og USA og europeiske regjeringer på den andre siden. Men nå er det på tide å sette hensynet til mennesker foran politikken, sier Egeland.