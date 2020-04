Trump vil trosse munnbind-anbefaling: – Det passer ikke for meg

Det var president Donald Trump som kunngjorde anbefalingen om å dekke til ansiktet på en pressekonferanse i Det hvite hus fredag.

Han understreket at det er frivillig.

– Jeg ser ikke for meg at jeg vil sitte bak det vakre skrivebordet i Det ovale kontor med ansiktsmaske på. Det passer ikke for meg, sa Trump.

Trump har to gang blitt testet for coronavirus, men begge har vært negative.

– Å bære ansiktsmaske mens jeg tar imot presidenter, statsministre, diktatorer, konger og dronninger – jeg ser det ikke for meg, sa han.

Det er Centers for Disease Control and Prevention (CDC) som anbefaler at folk bruker et skjerf eller et annet enkelt munnbind som de eventuelt kan lage hjemme. Kirurgiske masker eller medisinske munnbind bør reserveres for helsepersonell.

Fikk kritikk



Fredag sa Trump også at han har gitt ordre om at eksport av N95-ansiktsmasker, engangshansker og annet beskyttelsesutstyr skal stanses. Et forbud er nødvendig for å sikre at nok slike masker og hansker er tilgjengelig for bruk i USA, mener presidenten.

Ordren ble utstedt dagen etter at Trump ga den store bedriften 3M ordre om å produsere så mange N95-masker som mulig. Samtidig kritiserte Trump 3M for å fortsette å eksportere masker til Canada og Latin-Amerika.

3M slo tilbake fredag med skarp kritikk av Trump og sa at en stans i eksporten ville slå tilbake på USA ved å få andre land til å innføre gjengjeldelsestiltak.

7.406 døde



USA har registrert 1.480 døde fra coronaviruset på 24 timer fredag. Det er ny rekord globalt siden koronaepidemien startet.

Totalt er det nå 7.406 mennesker som har dødd av viruset i USA, ifølge Johns Hopkins-universitetets kontinuerlige opptelling, og det er registrert over 276.300 smittede.

Det er annen dag på rad at det blir registrert over 1.000 døde i løpet av 24 timer i USA, og fjerde dag på rad at det er over 800 døde.

Verst står det til i New York, der det er registrert over 2.900 dødsfall og 57.000 smittede. Bare i New York City er det 1.850 døde.