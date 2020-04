40 år gamle Maeve Kennedy Townsend McKean er barnebarn av Robert F. Kennedy, og tilhører USAs mest kjente politiske familie i USA.

Nå fryktes det at Kennedy-familien kan være rammet av nok en tragedie, etter at Maeve og hennes åtteårige sønn Gideon ikke kom tilbake etter en kanotur i Chesapeake-bukta torsdag.

Ifølge USA Today ble både politi og brannvesen kontaktet torsdag ettermiddag etter at et vitne hadde sett to personer i en kano som kjempet mot sterk sjø og vind i Chesapeake-bukta i delstaten Maryland..

Noen timer senere ble en tilsvarende kano funnet veltet og i vannet flere kilometer sør for der mor og sønn sist ble sett.

Store redningsstyrker leter nå etter de to.

Ifølge Washington Post har kvinnens ektemann, David McKean, bekreftet at de savnede er 40 år gamle Maeve Kennedy Townsend McKean og sønnen Gideon.

Maves bestefar, Robert F. Kennedy var lillebror til den amerikanske presidenten John F. Kennedy. Robert ble drept i et attentat i California i 1968, mens han førte valgkamp for å bli Demokratenes presidentkandidat, mens John F. Kennedy ble drept i et attentat i Dallas i 1963 mens han satt som president.

Deres bror, Joseph P. Kennedy Jr. døde under andre verdenskrig, mens søsteren Kathleen Cavendish døde i en flyulykke i 1948. Broren Ted Kennedy overlevde en flystyrt i 1964, men døde i 2009 av kreft i hjernen.

I 1999 mistet også John F. Kennedy Jr livet i en flyulykke.

I august i fjor skrev ABC Nyheter om et annet barnebarn av Robert F. Kennedy, 22 år gamle Saoirse Kennedy Hill, som mistet livet i en overdose.