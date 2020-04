Löfven: Tusenvis kommer til å dø

– Vi kommer til å måtte regne antall døde i tusentall. Det er like greit at vi forbereder oss på det, sier statsministeren i et intervju med Dagens Nyheter fredag.

Han baserer uttalelsen på spredningsmønsteret i andre land.

Statsministeren viser samtidig til at andre land har hatt raskere sykdomsutvikling og at man i Sverige har forsøkt å hale ut tiden.

– Men det betyr ikke at vi automatisk får færre svært syke eller færre døde, påpeker Löfven i intervjuet, som siteres av Expressen.

Dødstallene øker i Sverige – kurven fortsetter oppover



Dødstallet knyttet til coronautbruddet i Sverige har steget til 333, og kurven fortsetter oppover. – Vi kunne reagert tidligere, erkjenner Anders Tegnell.

Den etter hvert svært så kjente svenske statsepidemiologen, som står i spissen for Sveriges relativt milde coronastrategi, tar nå selvkritikk.

I et intervju i denne ukas «Skavlan» sier han at hvis han hadde visst hvordan utviklingen ble, kunne reaksjonene kommet raskere, både når det gjelder planlegging av tiltak og kommunikasjon til befolkningen.

Han forklarer den sene responsen med at mange ikke forsto alvoret i det som skjedde i Kina.

– Mange av oss så på det som skjedde og tenkte «det behøver kanskje ikke å bli så mye mer», sier Tegnell.

Programmet sendes på SVT fredag kveld og TV 2 lørdag kveld.

51 nye dødsfall

I løpet av siste døgn er det registrert 51 nye dødsfall i Sverige, opplyste Folkhälsomyndigheten fredag.

Dødstallet er litt høyere enn forrige døgn, da det ble registrert 43 nye dødsfall, men noe ned fra onsdag, da det var 59 nye dødsfall.

6.078 er nå bekreftet smittet i Sverige, en økning på 612 fra dagen før.

– Kurven fortsetter oppover, sier statsepidemiolog Anders Wallensten på en pressekonferanse fredag.

Det er fortsatt de eldste som rammes hardest.

Ingen topp

På spørsmål om man har nådd toppen av kurven nå, svarer Wallensten nei.

– Som vi ser på tallene nå, så ser vi ingen topp. Det kreves også noen uker for å se om vi har nådd en topp, sier han.

Samme dag ga utenriksdepartementet i Stockholm beskjed om at reiserådene forlenges fram til 15. juni. Anbefalingen til svenskene går ut på å droppe alle utenlandsturer.

– Nå er det ikke riktig tid å reise, verken i inn- eller utland, skriver utenriksminister Ann Linde i en sms til nyhetsbyrået TT.

Slakkere kurve for innleggelser

Kurven for antall sykehusinnleggelser går ikke like bratt oppover. 363 personer er nå innlagt på intensivavdelingen på sykehus.

– Det er fortsatt slik at det finnes ledig plass på landets intensivavdelinger, sier kriseberedskapssjef Johanna Sandwall ved Socialstyrelsen og understreker at en tredel av landets intensivplasser fortsatt er ledige.

Torsdag ble det meldt at et feltsykehus med plass til 140 intensivpasienter sto klart for bruk. Sykehuset ligger sør for Stockholm og er satt opp ved hjelp av forsvaret.

Men det er stor mangel på legemidler. På noen sykehus er mangelen akutt, sier avdelingssjef Thomas Lindén ved Socialstyrelsen.

– Først og fremst er det en uro for mangel. Man er nær bunnen på sine lagre og kan ikke se når de fylles på igjen, sier Lindén, men vil ikke kommentere hvilke regioner det gjelder.

